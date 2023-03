Kansankongressin istunto alkoi Kiinassa – ulkopoliittisesti Kiinan tilanne on vaikea Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan takia

Kiinan tänään alkanut vuotuinen kansankongressin istunto tuskin tuo yllätyksiä tai uudistuksia, vaikka jättiläisvaltio on poikkeuksellisten kotimaisten ja kansainvälisten vaikeuksien keskellä.

Kommunistisen puolueen pääsihteeri Xi Jinping jatkaa jo kolmannelle kaudelle presidentin tehtävässä. Yhtä varmaa on se, että hänen suosikkinsa Li Qiang nousee pääministeriksi.

Talouskasvun tavoite noin 5 prosenttia

Korona romahdutti Kiinassa kotimaisen kysynnän, ja maan talouskasvu painui viime vuonna kolmeen prosenttiin. Kiina julkisti kansankongressin alkaessa, että tämän vuoden talouskasvun tavoite on noin 5 prosenttia. Prosentuaalisen talouskasvutavoitteen saavuttamista helpottaa se, että lähtötaso on nyt poikkeuksellisen alhaalla.

Kiinan talous on tukeutunut jo vuosia globaaliin kysyntään, joka on poikkeuksellisen huonossa hapessa. Ulkopoliittisesti Kiinan tilanne on tällä erää huomattavan vaikea.