Pekka joutui Kiinassa karanteeniin – tiukat koronatoimet huolestuttavat: "Palo-ovet on laitettu lukkoon"

– Siellä on tullut esiin pari ikävää asiaa. Ihmiset ovat täällä vauhkoontuneet, kun kävi ilmi, että palo-ovet on laitettu lukkoon. Tarkoittaa sitä, että jos tänne tulee tulipalo, en pääse pois, Pekka kertoo.

Pekan saamat tiedot palo-ovista perustuvat koordinointiryhmän keskusteluihin. Ryhmään lähetyt tiedot sekä siellä käytävä keskustelu on kiinaksi. Hän joutuukin käyttämään suuren osan ajastaan niiden kääntämiseen englanniksi.

Pekan mukaan joku karanteenissa olevista on todennäköisesti käynyt käytävällä kokeilemassa, ovatko palo-ovet kiinni.

On myös selvinnyt, ettei hotellissa ole yöllä henkilökuntaa paikalla. Pekka arvelee tämän olevan syynä palo-ovien lukitsemiselle.

– Kiinalaiset ajattelevat sillä tavalla, että jos niitä ovia ei laiteta kiinni, me karkaamme täältä ja lähdemme omille asioillemme, Pekka sanoo.

Urumqin tulipalolla vaikutusta hermostuneisuuteen

– Mietin, että kun siellä on tulipalo ollut ja vähintään kymmenen ihmistä kuollut ja syytetään koronatoimia, se on aika selvää, että siellä on täytynyt olla ihan sama asia kuin täälläkin, Pekka pohtii.