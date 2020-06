Kiinassa asuvan Vesan korona-arkea ohjaillaan kännykkäsovelluksella: "Asiointi tyssää monissa paikoissa, mikäli sovellus näyttää punaista"

Kaupungin sairaaloissa on koronan takia hoidossa reilut 300 potilasta ja luku on suurin sitten helmikuun. Pekingissä kymmenen vuotta asunut suomalainen Vesa Niskanen kertoo, että esimerksi kuumeen mittaaminen ennen kauppaan pääsyä on otettu taas käyttöön.

– Arki on muuttunut jälleen hieman hankalammaksi. Kaksi viikkoa sitten lähes kaikki rajoitukset olivat poistuneet, mutta nyt mitataan taas kuumetta kauppaan mennessä ja kotiin tullessa. Etenkin ulkomaalaisten pelätään tartuttavan koronaa.

Mobiilisovellus tarkkailee kaupunkilaisten liikkumista

Pekingissä on käytössä käynnykkäsovellus, joka paikantaa kaupunkilaisten liikkumista ja ilmoittaa onko alueella riskiä saada koronatartuntaa.

Tietyt kaupat ja ravintolat päästävät sisään vain asiakkaita, jotka voivat näyttää mobiilisovelluksella liikkuneensa vain riskittömillä alueilla. Sovellus käyttää muun muassa terveys- ja liikenneviranomaisten dataa. Niskasella on sovellus käytössä, sillä se mahdollistaa vapaamman liikkumisen Pekingissä ja sen ulkopuolella.

– Ulkona saa liikkua ihan normaalisti, eikä mobiilisovellusta ei ole pakko käyttää. Asiointi tyssää kuitenkin monissa paikoissa, mikäli sovellus näyttää punaista, tai sitä ei ole ladattuna kännykkään.

Ilman todistusta ei liikuta pois kaupungista

Koronan toisen aallon leimahtamista pelätään Pekingissä ja miljoonakaupungista ulos matkustavien terveystietoja syynätään tarkasti. Kaupungista poistuvan on teetettävä muutamaa päivää ennen matkaa koronatesti ja todistettava, ettei kanna virusta. Ilman todistusta ei kaupungista saa poistua. Niskanen kertoo, että toisen aallon tuleminen on nyt kaupungissa pääpuheenaihe.

– Televisiossa tulee jokaisella mainoskatkolla tietoiskuja covidin vaaroista, siitä mitä pitää tehdä, ja mitä välttää. Kasvomaskia on pidettävä ulkona liikkuessa ja yhteisön paine tähän on kova. Ilman maskia liikkuva saa paljon pahija katseita osakseen. Maskien käyttö on Pekingiläisille tuttua, ja myös tukahduttavalla helteellä maskit pysyvät kasvoilla.

Niskanen on useasti todistanut myös maskien väärinkäyttöä.

– Moni ottaa yskiessään maskin pois kasvoilta, vaikka ohjeistuksissa kehoitetaan yskimään maskiin. Kiinassa on yskimisen kulttuuri, joka tuskin muuttuu.

Niskanen omistaa Pekingissä ravintolan, joka on ollut suljettuna helmikuusta lähtien. Nyt toiveissa on avaaminen jo ensi viikolla, mutta haasteita on edessä.