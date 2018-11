Kiinan rikkainkin mies Jack Ma on kommunistisen puolueen jäsen – omaisuus 32 miljardia euroa

Talouslehti Forbesin mukaan Ma on lähes 32 miljardin euron omaisuudellaan Kiinan rikkain mies ja maan tunnetuin yritysjohtaja. Ma on Kiinan markkinoita hallitsevan verkkokauppayritys Alibaban omistaja, ja hän on myös toiminut poliittisena neuvonantajana sekä Aasiassa että Euroopassa.