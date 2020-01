Kiinan mysteerivirus leviää maailmalla, mutta suomalaisilla ei ole syytä huoleen – "ellei sitten matkaa Wuhanin kaupunkiin"

Mediassa Kiinan koronaviruksesta on puhuttu mysteeriviruksena, mutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntijan mukaan koronavirus ei ole tavaton tai harvinainen.

– Koronaviruksia esiintyy maailmassa laajasti. Nyt eristetty virus muistuttaa sarsia, muttei kuitenkaan ole sars-virus, Jussi Sane sanoo MTV Uutiset Livessä.

Virukseen on tähän mennessä kuollut kuusi ihmistä. Sanen tietojen mukaan kuolleista osa on iäkkäitä henkilöitä, joilla on muutenkin pitkäaikaissairauksia.

Sairastuneita on kaikkiaan 300.

Sanen mukaan on vahvistunut se, että virus tarttuu ihmisestä ihmiseen. Mutta eri asia on, onko tartunnassa kyse lähikontaktista esimerkiksi perhepiirissä tai terveydenhuollossa vai tapahtuuko tartunta sen jälkeen, kun joku on vaikkapa aivastanut bussissa.

– Tämä on vielä epäselvää. Se ratkaisee aika paljon sitä, miten laaja ongelma tästä voi tulla.

Ei matkustusrajoituksia

Virusta on tavattu Kiinan lisäksi Thaimaassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa. Sane sanoo, ettei kyseessä ole vielä epidemia, sillä sairastuneille yhteistä on vierailu viruksen alkuperäkaupungissa Wuhanissa.

Sanen mukaan Aasiaan matkaavien suomalaisten ei kannata huolestua taudista.

– Tiedetään, että virus voi tarttua ihmisestä toiseen, mutta on epäselvää, kuinka tehokkaasti. Yleisesti riski siihen, että matkailija sairastuisi, on hyvin pieni, ellei sitten matkaa Wuhanin kaupunkiin. Siellä riski on suurempi.

Sanen mukaan viruksen leviäminen otetaan vakavasti kansallisella tasolla. Maailman terveysjärjestö WHO ei kuitenkaan suosittele matkustusrajoituksia tai rajoituksia kaupankäyntiin viruksen vuoksi.



WHO kutsui hätäkokouksen huomiseksi

WHO on kutsunut huomiseksi keskiviikoksi koolle asiantuntijakomitean arvioimaan, muodostaako uusi koronavirus kansainvälisen terveysuhan ja julistetaanko kansainvälinen kansanterveyden hätätila.