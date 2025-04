Kiinalta kylmäävä vastaus Trumpin määräajalle: "Taistelemme loppuun asti"

Trump uhkasi maanantaina asettaa Kiinalle 50 prosentin lisätuontitullit, jos maa ei peru omia vastatullejaan.

Kiina ilmoitti maanantaina, ettei se aio antaa periksi Yhdysvaltain painostuksen ja uhkausten alla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi aiemmin maanantaina asettaa Kiinalle 50 prosentin lisätuontitullit.

Jos Kiina ei peru omia lisätullejaan tiistaina, astuvat Yhdysvaltojen omat lisätullit voimaan keskiviikkona, Trump kirjoittaa Truth Social -somepalvelussaan.

Kiinan Yhdysvaltain-suurlähetystön tiedottajan mukaan uhkailu ei ole oikea lähestymistapa.

– Olemme korostaneet useammin kuin kerran, että Kiinan painostaminen tai uhkailu ei ole oikea tapa olla tekemisissä kanssamme. Kiina turvaa päättäväisesti lailliset oikeutensa ja etunsa, tiedottaja Liu Pengyu sanoi lausunnossa.

– Jos Yhdysvallat pitää kiinni omasta tiestään, Kiina taistelee loppuun asti, Kiinan kauppaministeriö tiedotti Wall Street Journalin mukaan.

Kiinan valta kasvaa

Kiinan vaikutusvalta maailmanpolitiikassa kasvaa, koska Yhdysvalloista on tullut epäluotettavampi kumppani, arvioi Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.

Esimerkiksi Euroopassa katsotaan tämän seurauksena vähän enemmän sormien läpi Kiinan ihmisoikeusloukkauksia, Teivainen uskoo.

– (Nyt ovat) niin suuret strategiset kauppapoliittiset väännöt meneillään, ettei aleta vängätä ihmisoikeuksista, Teivainen sanoo Huomenta Suomessa.

Kiina on ajanut kauppapolitiikkaa, jossa rahat, tuotteet ja palvelut vaihtavat omistajaa, eikä niihin sotketa valtioiden poliittisia järjestelmiä tai ihmisoikeuksia.

Yhdysvaltojen politiikka on ottanut Trumpin kaudella askeleita suuntaan, jonka ydinajatus on, että jos haluaa olla hyvää pataa Valkoisen talon kanssa, on Kiinaan suhtauduttava kriittisesti.

Jos Trump toteuttaa uhkauksensa lisätulleista, Yhdysvaltain asettamat uudet tullimaksut Kiinalle nousisivat tänä vuonna jo 104 prosenttiin.

Lisäksi Trump torppasi kaikki mahdolliset tuontitullineuvottelut Kiinan kanssa. Hän kuitenkin sanoi, että Yhdysvallat on valmis neuvottelemaan minkä tahansa muun halukkaan maan kanssa.

USA ulos YK:sta?

Maailmalla lisähuolta on aiheuttanut spekulaatiot, joiden mukanaan Yhdysvallat voisi vetäytyä kokokaan YK:sta.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen hallinnon jäsen ja Trumpin läheinen liittolainen Elon Musk on sanonut kannattavansa YK:sta ja puolustusliitto Natosta eroamista.

Muun muassa Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio on tyrmännyt ajatuksen Natosta lähtemisestä.

Professori Teivainen muistuttaa, että on olemassa vahva argumentti sille, että YK:n turvallisuusneuvosto on näytellyt merkittävää roolia kolmannen maailmansodan estämisessä.

– Jos Yhdysvallat lähtee tästä pois, sillä olisi muitakin seurauksia kuin ympäristö- ja ihmisoikeusasioiden heikentyminen, hän katsoo.