Pörssisyöksy jatkuu: "Trump häviää", tai kaikkien ekonomistien on vaihdettava alaa

Suomella ei ole paljon vaikutusmahdollisuuksia maailman taloutta ravistelevaan kauppasotaan, asiantuntija toteaa.

Presidentti Donald Trump "häviää" tullinokittelun.

Näin sanoo OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Jos Trump ei häviä, voivat kaikki taloustieteilijät vaihtaa Heiskasen mukaan alaa. He kaikki kun ovat vuosisatoja sanoneet, että vapaakauppa on hyvä asia.

Nopea Trumpin tappio ei silti välttämättä tule olemaan, muistuttaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

Trumpin määräämät kovat tuontitullit tulivat voimaan keskiviikkona Suomen aikaan kello seitsemän.

Yksi perusoletus on, että Suomen taloudesta lähtee 1,5 prosenttia, Kangasharju sanoo. Se on saman verran tai ehkä enemmänkin kuin ennustettu talouskasvu.

– Taantuma jatkuu, mistä luulimme päässeemme pois, Kangasharju sanoo.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) odotetaan ottavan tänään kantaa tulleihin eduskunnalle pidettävässä puheessa. MTV Uutiset näyttää Orpon puheenvuoron suorana lähetyksenä kello 14.

– Pienenä maana Suomella ei ole paljon vaikutusmahdollisuuksia. Kaikki menee Euroopan unionin kautta, Heiskanen arvioi.

– Meille jää sopeutujan rooli, hän jatkaa.

Pääministeri Orpo puhuu keskiviikkona kauppasodasta eduskunnassa.Lehtikuva

Vastatullit ovat huono idea

Yhdysvallat määräsi Euroopan unionin jäsenmaille, siis myös Suomelle, 20 prosentin tuontitullit.

EU ehdotti vastavetona tietyille aloille nollatulleja Yhdysvaltojen ja EU:n välille. Valkoinen talo ei ajatuksesta innostunut, joskin on sanonut olevansa valmis neuvottelemaan.

Jos neuvotteluratkaisuun ei pian päästä, on unionin määrä kertoa mahdollisista vastatulleista ensi viikolla. Heiskasen ja Kangasharjun mukaan olisi parempi, jos EU jättäisi vastatullit väliin.

– Olisi siedettävämpää, jos Yhdysvallat yksin tekisi tätä. Jos muut pidättäytyisivät vastatulleista ja tekisivät kauppasopimuksia keskenään, päästäisiin vähemmällä, Kangasharju katsoo.

Presidentti "lyö lujempaa"

Tämä toimintaehdotus ei saa kannatusta ainakaan Kiinasta, joka on todennut "taistelevansa loppuun asti", jos Yhdysvallat näin haluaa.

Yhdysvaltojen Kiinalle määräämät tuontitullit yltävät kokonaisuudessaan 104 prosenttiin, minkä arvioidaan syövän Kiinan bruttokansantuotteesta noin 2,5 prosenttia.

Valkoisen talon tiedottajan mukaan Kiina teki virheen vastatessaan Yhdysvaltojen ensimmäisiin tulleihin, lausui tiedottaja Karoline Leavitt.

– Kun Yhdysvaltoja lyödään, (presidentti) lyö takaisin lujempaa, Leavitt sanoi.

Trump on kuitenkin avoin neuvotteluille myös Kiinan kanssa, Leavitt sanoi.

Viesti on ristiriidassa sen kanssa, mitä Yhdysvallat on aiemmin viestittänyt. Peruslauselma on ollut, että muiden kanssa voidaan neuvotella, mutta Kiinan kanssa ei.

Yhdysvallat on myöntänyt oman tulliviestintänsä olevan "ristiriitaista". Näin siksi, että Valkoisen talon eri toimijoilla on keskenään eriäviä mielipiteitä, sanoo Valkoisen talon talousneuvonantajien neuvoston puheenjohtaja Stephan Miran Wall Street Journalin mukaan.

Yhdysvaltojen ehto Kiinan kanssa neuvottelemisille on, että Kiina tekee aloitteen, yhdysvaltalaislehti Washington Post (WP) kirjoittaa.

Trump vaikuttaakin haluavan antaa kuvan, että hän pakotti Pekingin neuvottelupöytään.

Maailman rikkain mies Elon Musk ja Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump eivät ole samaa mieltä tuontitulleista, Washington Postin lähteet kertovat.AFP / Lehtikuva

Kiina ei peräänny

Kiinan valtionmedioiden viestissä on toistunut ajatus, ettei maa voi perääntyä kauppasodassa. Kiinan media on vahvasti valtionjohdon käsissä ja sen voidaan katsoa edustavan presidentti Xi Jinpingin linjaa.

– Mitä heikompi olet, sen onnellisempi Yhdysvallat on ja sitä lujempaa se lyö sinua, vaikutusvaltaisessa Niu Tanqin -blogissa julkaistussa tekstissä todettiin WP:n mukaan.

Kiinassa vaikuttaa vahvistuvan näkökulma, ettei Yhdysvallat halua todellisia neuvotteluita. Niihin ei näin ollen kannata myöskään haaskata aikaa.

Lukuisat muut valtiot tuntuvat olevan toista mieltä.

Yhdysvaltojen valtionvarainministeri Scott Bessentin mukaan yli 70 valtiota on ilmaissut halukkuutensa neuvotella Yhdysvaltojen kanssa.

Esimerkiksi Israel, Vietnam ja Argentiina ovat antaneet ymmärtää, että ne hylkäävät yhdysvaltalaisia tuotteita koskevat tuontitullinsa ja rajoituksensa.

Esimerkiksi Trumpin liittolainen ja hallinnon jäsen Elon Musk pyysi vielä viikonloppuna Trumpia hylkäämään tullisuunnitelmansa. Trump ei tähän suostunut.

Kiina on sanonut taistelevan "loppuun asti" Yhdysvaltojen tulleja vastaan. Kuvassa maan presidentti Xi Jinping.

Aasian pörssit sukeltavat

Pörssien alavireisyys on jatkunut keskiviikkona, kun Yhdysvaltain tullit astuivat täysimääräisesti voimaan.

Helsingin pörssi on avautunut vajaan kolmen prosentin laskussa.

Aasiassa pörssit avautuivat heti laskusuunnassa, ja sukellus on jatkunut iltapäivän kaupankäynnissä.

Japanissa Tokion pörssin pääindeksi Nikkei romahti lähes viisi prosenttia iltapäivään mennessä, kun se sulkeutui tiistaina vielä reilusti plussalla. Japanin jeni puolestaan vahvistui runsaan prosentin verrattuna Yhdysvaltain dollariin.

Taiwanissa kurssit olivat paikallista aikaa iltapäivällä jo noin kuusi prosenttia pakkasella.

Kiinassa puolestaan Shanghain pörssi oli runsaan prosentin ja Hongkongin pörssi yli kolme prosenttia miinuksella, kun kaupankäynti avautui aamulla.

Etelä-Koreassa taas nähtiin romahdus valuuttamarkkinoilla, kun won putosi alimmalle tasolleen suhteessa Yhdysvaltain dollariin sitten vuoden 2009.

Myös tiistain pörssipäivä päättyi Yhdysvalloissa laskusuuntaisena, kun New Yorkissa Wall Streetin kaikki kolme pääindeksiä olivat pörssin sulkeutuessa miinuksella. Muualla maailmassa pörssit nousivat maanantain mahalaskun jälkeen.

Maailman pörsseissä on ollut turbulenssia viime viikosta lähtien, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti lähes kaikille maailman maille niin sanotuista vastavuoroisista tuontitulleista.

Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin johdolla EU on sanonut olevansa valmis sekä neuvotteluihin että vastatoimiin.AFP / Lehtikuva