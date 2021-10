Posti ja Tulli: EU:n uusi tullisääntö on aiheuttanut valtavasti lisätyötä ja lähetysmäärän romahtamisen

Heinäkuun alusta voimaan tullut EU:n laajuinen verkkokaupan arvonlisäverouudistus on aiheuttanut monelle verkkokaupan asiakkaalle tuskaa. Sitä ovat tuoneet paitsi lisäkulut myös tullauksen takia pitkittyneet lähetysajat

Töihin tarvittiin sata lisää

Sekä Posti että Tulli kertovat MTV Uutisille, että tarve oli suurin kesällä säännöksen astuessa voimaan, mutta lisätyövoiman tarve on suurelta osin pysyvä.

– Muutos oli suuri, ja aiheutti paljon kysymyksiä kuluttajille. Nyt määrä on jo tasaantunut, mutta korkeampi kuin ennen ALV-muutosta.

Tulli kertoo varautuneensa lisätyöhön noin 60 henkilöllä. Pysyvä lisäys on noin 40-50 henkilötyövuotta, arvioi Tullin ulkomaankaupan ja verotusosaston päällikkö Jarkko Saksa.

Urakka on vaatinut myös tietojärjestelmän uusimista, kapasiteetin lisäämistä ja koulutusta.

– Olemme saaneet uusina rekrytointeina hieman yli 30 henkilöä, ja myös sisäisesti on järjestetty sama määrä tilapäisesti. Määrä vaihtelee tietysti tarpeen ja tilanteen mukaan.

Pakettimäärissä miljoonaromahdus

– Nyt näyttäisi siltä, että jos lukumäärät, joita on nyt toteutunut, toteutuvat myös jatkossa, jäädään jopa neljäsosaan siitä määrästä.

Tulli löytää omasta näkökulmastaan pudotukselle kolme muutakin syytä: Aiemmin lähetyksiä on ”pilkottu” osiin, jotta niiden osat jäisivät alle 22 euron verorajan, mikä on ensimmäinen syy. Nyt pilkkomisen tarvetta ei ole, joten aiemmin esimerkiksi kolmassa osassa tehty tilaus voidaan tehdä samalla rahalla kerralla.

Toinen syy on, että uudistuksen jälkeen paketteja on myös alettu tilaamaan Keski-Euroopan kautta niin, että jokin toinen EU-maa hoitaa paketin tulliselvityksen. Kolmas syy on koronan takia romahtaneen Aasian-lentoliikenteen kesken oleva elpyminen.