Kiinalaiseläintarhan karhun väitetään olevan ihminen valepuvussa – video hoikkajalkaisesta karhusta herätti epäilyt

Sosiaalisessa mediassa on esitetty epäilyjä, että osa kiinalaisen eläintarhan karhuista olisin todellisuudessa ihmisiä karhupuvuissa. Somessa leviää video, jossa yksi karhuista seisoo takajaloillaan yleisön edessä. Karhu seisoo harvinaisen suorassa ja sen selän turkki näyttää olevan epätavanomaisella tavalla rullalla. Videon voit katsoa alla olevasta linkistä.

Hangzhoun eläintarha kieltää käyttävänsä valekarhuja. Eläintarha sanoo lausunnossaan, että kyseinen karhu on malaijinkarhu, joka on lajina pieni. Eläintarha on kirjoittanut lausuntonsa ikään kuin sen olisi Angela-nimisen malaijinkarhun itsensä kirjoittama.