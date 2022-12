VTV: Työperusteinen maahanmuutto ei ole nopea ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimapulaan

Ulkomailla sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen suorittaneet eivät voi VTV:n mukaan suoraan saada työperusteista oleskelulupaa sote-alan ammatteihin. Heidän on ensin saatava Valvirasta ammatinharjoittamisoikeus, toteaa VTV tuoreimmassa työperäistä maahanmuuttoa käsittelevässä tarkastuksessa.

Työperusteista maahanmuuttoa on pidetty pitkään yhtenä ratkaisuna sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimapulaan. Hallitus tavoittelee työperusteisen maahanmuuton kaksinkertaistamista nykytasosta vuoteen 2030 mennessä vähintään 50 000 maahanmuuttajan kokonaislisäyksellä. Tämän jälkeen tavoitteena on vähintään 10 000 työperusteisen maahanmuuttajan lisäys vuositasolla.

Vuonna 2020 työperusteisen maahanmuuton hallinnointi siirtyi sisäministeriöltä työ- ja elinkeinoministeriölle. VTV:n mukaan ministeriö on saanut nopeutettua lupaprosesseja muun muassa lisäämällä henkilöresursseja Maahanmuuttovirastossa.

VTV:n mukaan viranomaiset ovat edistäneet asiaa pääsääntöisesti oikeansuuntaisilla toimilla, mutta kehitys on ollut hidasta.

– Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että toimia on hallittu hajanaisesti ja eri viranomaiset ovat sitoutuneet tavoitteisiin vaihtelevasti. Lisäksi ruohonjuuritason kehittämistoimet ovat paljolti olleet hankerahoituksen varassa, mikä on haitannut pitkäjänteistä kehittämistä, Hanhinen sanoo.

Erityisasiantuntijoiden tilanne on parempi kuin työntekijöillä ja yrittäjillä

Erityisasiantuntijoiden ja kasvuyrittäjien luvat käsitellään VTV:n mukaan nykyään kahdessa viikossa, mutta työtekijöillä lupaprosessiin kuluu keskimäärin 68 ja yrittäjillä 85 vuorokautta. Erityisasiantuntijoille on tarjolla myös niin sanottu pikakaista, joka koskee myös perheenjäseniä.

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden lupaprosessit ovat nopeutuneet, mutta perheenyhdistäminen on työntekijöille edelleen hidasta, kallista ja epävarmaa, arvioi VTV.

Oleskeluluvan myöntäminen perhesiteen perusteella edellyttää, että hakijan toimeentulo Suomessa on turvattu. Toimeentuloon vaaditaan yhteensä 2 600 euron nettotulot kuukaudessa, jos perheessä on esimerkiksi kaksi lasta ja kaksi aikuista.

VTV:n tarkastuksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijäammateissa nykyisille tulorajoille on vaikea yltää. Hoiva-avustajan peruspalkka on noin 1 900 euroa kuukaudessa ja lähihoitajan 2 200 euroa kuukaudessa. Yleistä on, että lapset jäävät lähtömaassa puolison tai isovanhempien hoidettaviksi.