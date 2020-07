Kiina laukaisi aamulla kunnianhimoisen lennon kohti Marsia – yrittää ottaa Yhdysvallat kiinni yhdellä harppauksella: "Onnistuessaan se olisi merkittävä tieteellinen läpimurto"

Haluaa ottaa Yhdysvallat kiinni Mars-tutkimuksessa

Kiinan tavoite on kunnianhimoinen, sillä siinä yritetään kiertää Marsin kiertorataa, laskeutua pinnalle ja lähettää avaruusmönkijä tutkimusmatkalle – kaikki samalla lennolla.

New York Timesin mukaan Kiina pyrkii osoittamaan, että se pystyy laskeutumaan Marsin pinnalle. Aiemmin vain Yhdysvallat ja Neuvostoliitto ovat onnistuneet koskettamaan punaisen planeetan pintaa.

Yhdysvallat on tutkimuksessaan pisimmällä, mutta nyt Kiina yrittää ottaa sen kiinni kertaheitolla. Myös Yhdysvalloilla on meneillään Mars-operaatio, koska planeetta on suotuisan lähellä Maata tällä hetkellä.