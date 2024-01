Kiihkeimmät Trumpin kannattajat kehottivat haastajia luopumaan jo nyt – "Kilpa on ohi"

– Tämä on todellista. Antakaa toki tarjoilijoille juomarahaa lähtiessänne, mutta nämä esivaalit ovat ohi. Kilpa on ohi. Donald Trump on yhdistänyt republikaanipuolueen. Ron DeSantis oli kääntänyt postinsa tänne, ihan kuin olisi muuttanut. Millä hän perustelee jatkamistaan, kyseli edustajainhuoneen jäsen Matt Gaetz Des Moinesin vaalivalvojaisissa uutiskanava CNN:n mukaan.