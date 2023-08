Kiekkojättiläisten vertailu lupaa tilastomullistuksia – yksityiskohta Daniel Ståhlista hämmästyttää

Miesten kiekonheiton tilastot arvokisoista yllättävät. MM- ja olympiakisoissa voittotulos on ollut yli 70 metriä ainoastaan kaksi kertaa. Viimeisimpänä löytyy Slovenian Kristjan Cehin 71,13 kantanut kultaheitto Eugenen vuoden 2022 MM-kisoista. Sen lisäksi yli 70 metrin on kiskaissut vain Liettuan Virgilijus Alekna vuonna 2005 Helsingin MM-kisoissa (70,17).

Koskaan ei ole saatu kahta miestä yli 70 metrin arvokisatasolla. Itse asiassa samassa kaksi miestä on heittänyt samassa kilpailussa yli 70 metriä vain seitsemän kertaa kaikkien mahdollisten kilpailujen historiassa. Kun mennään vielä astetta pidemmälle, on kaksi miestä paiskonut limpun yli 71 metrin samassa kilpailussa vain kerran, ja se tapahtui tällä kaudella. Kristjan Ceh ja Daniel Ståhl hurjaselivat tulokset 71,86 ja 71,45 Viron Jõhvissa tämän vuoden kesäkuussa.

Kun tarkastellaan tämän illan finalistien tilastotuloksia, on perusteltua odottaa, että näihin tilastoihin tulee vähintään lisäyksiä. On erittäin mahdollista, että tänään nähdään kaksi tai enemmän yli 70 metrin miestä MM-kisojen historiassa. Pitää kuitenkin muistaa, että kiekonheitossa pisimmät tulokset heitetään aina olosuhteissa stadionin ulkopuolella, joissa tuuli pääsee vaikuttamaan kiekon lentorataan.

Maailmantilaston kärjessä on Ceh Virossa heitetyllä kaarella 71,86. Ståhl on saman kisan tuloksellaan toisena. Kolmatta paikkaa pitää hallussaan Virgilijus Aleknan poika Mykolas Alekna. Sijoilta neljä ja viisi löytyy myös yli 70 metrin tilastotulos. Neljäntenä on Itävallan Lukas Weisshaidinger, 70,68, ja viidentenä Samoan Alex Rose, 70,39.