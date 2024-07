"Kidutusta" – olympiaottelun luovuttanut Kalle Koljonen puhui vammastaan kylmäävään sävyyn

– Se meni täyteen lukkoon. Seuraavana päivänä en pystynyt pelaamaan tai liikkumaan. Sille on annettu kuusi päivää tekohengitystä, Koljonen kommentoi suomalaismedialle.

Hoitokeinoina on käytetty hierontaa, kipulääkkeitä, teippausta ja lepoa.

– Kaikki lainalaisuuden rajoissa olevat keinot on yritetty tehdä, Koljonen naurahti.

– Jatkoin 40 pallorallia sitä kidutusta. Minulla on motto, ettei periksi anneta ja se on aina ollut silleen. Tämä (luovutus) syö itseäni, mutta samalla ajattelen, että minulla on vielä uraa jäljellä. Miksi minä lähtisin tätä tuhoamaan?