Maailmanmestari kommentoi Kalle Koljosen luovutusta – suomalaispelaajan maine kiirinyt lajipiireissä

– Tämä oli hyvä ottelu. Pelasin avauserän todella hyvin. Välillä tein helppoja virheitä, sillä pelaaminen on välillä hyvin vaikeata ilmastoinnin takia, Vitidsarn kommentoi areenan "tuulisia" olosuhteita.

– Toivottavasti hän toipuu täysin. Mielestäni hän on hyvä pelaaja, ja hän oli epäonninen vamman suhteen.

Viesti lämmitti Koljosta

– Minut tunnetaan täällä sulkapallopiireissä sellaisena pelaajana, että osaan kiusata maailman huippuja. Treenaan huippujen kanssa, koska minun huippusuoritukseni ovat huippua, mutta minulla on vähän aaltomaista tämä taso. He tietävät potentiaalini, ja sen takia he myös kunnioittavat minua, Koljonen jatkoi.