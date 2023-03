Loskainen takatalvi iskee ensi viikolla – eikä kuukausiennuste lupaa lämpöä huhtikuullekaan

Kuukausiennusteen mukaan maaliskuun viimeinen viikko on keskimääräistä kylmempi. Huonoa ajokeliä myös on luvassa, kun sateet kulkevat viikon kuluessa Etelä-Suomesta maan keskivaiheille.

– Pohjoisessa on kylmä virtaus, siellä on koviakin pakkasia, meteorologi Jenna Salminen kertoo.

Hetkellisiä lauhan sään ajanjaksoja voidaan nähdä, mutta yleiskuva on hyvinkin kylmä.

Maan keskivaiheille voi vielä yltää lisää lumisateita maaliskuun lopussa. Paikoittain lauhat lämpötilat muuttavat sateet veden ja rännän muotoon, joka tarkoittaa sitä, että lumisilla alueilla on luvassa sohjokelejä. Lämpötila putoaa välillä pakkasen puolelle etelässäkin, joka puolestaan jäädyttää kosteita pintoja.

– Lumisateen alueella on heikkoa näkyvyyttä ja liukasta keliä, Salminen varoittaa.

Kevät on näyttänyt merkkejään kuluneen viikon aikana ja Suomessa on viime päivinä paikallisesti nautittu lämpimimmistä säistä. Salmisen mukaan romahdus kylmiin lämpötiloihin on edessä.