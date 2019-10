Koditon pieni kissanpentu Sisu kömpi auton konepellin sisään lämmön perässä – matkusti konepellin alla pitkän matkan: ”Autoilijat ovat yleensä säikähtäneitä, kun kissa paljastuu”

Nanne Korpivaara on löytöeläinkoti Koiramäen majatalon yrittäjä ja sanoo, että Suomessa voidaan puhua kissakriisistä. Kissanpentuja syntyy varsinkin maaseudulla hallitsemattomasti ja ne jäävät ilman kotia.

Kissan arvostus on joillakin ihmisillä olematonta ja monet uskomukset pysyvät tiukassa. Jotkut esimerkiksi uskovat, että kissa menee steriloimalla "pilalle" eikä enää saalista.

Konepeltien alla matkustavat kissat etsivät lämpöä



Vaaratonta konepellin alla tai moottoritilassa matkustaminen ei ole. Joidenkin Korpivaaran kohtaamien kissojen tassut ovat palaneet auton moottorin lämmössä ja putoamisvaara on aina olemassa. Yleensä kissat etsivät lämpöä viilenevässä syksyssä ja etenkin talvella.

– Ei tällainen Sisun tarina mitenkään tavatonta ole. Talven kovilla pakkasilla kissa pysyy lämpimänä niin kauan kuin auto pysyy liikkeellä, mutta sitten kissa on kaukana kotoa ja jäädyksissä, Korpivaara kuvaa.

– Koirathan löytävät nopeasti omistajan. Yleensä koira ei edes ehdi meille, kun omistaja on jo tiedossa. Uusimpien kyselytutkimusten mukaan alle kolmasosa löytöeläinhoitoloihin toimitetuista löytökissoista päätyy takaisin omistajalleen. Osalla ei ole varsinaista omistajaa koskaan ollutkaan.

Löytöeläinkodin pitäjä ei ole pahamaineinen rankkuri kuten sarjakuvissa – suurin osa eläimistäkin löytää kodin



– Disney-elokuvan rankkuri on se mielikuva meistä. Oikeasti teemme yhteistyötä eri eläinsuojelujärjestöjen kanssa ja eläinlääkärin kanssa. Lopettaminen tulee eteen harvoin ja eläinlääkärin lopetus on yleensä parempi vaihtoehto kuin eläimen itsekseen kuoleminen.

Korpivaara myös lisää, että moni löytöeläinkoti on lujilla sen takia, että unohdettuja tai jätettyjä kissoja on niin paljon. Vaikka moni ajattelee, että kissa on onnellisempi puolivillinä ja saattaa ruokkia kissaa salaa pihallaan, onnekkaita ovat oikeasti hoitoon pääsevät kissat.