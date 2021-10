Nyt puhuu Keuruulla 13 vuotta kateissa olleen miehen ystävä: "Oltiin mietitty, että saattaahan se vielä ollakin hengissä"

Katosi vuonna 2008

Kuluneet 13 vuotta iso mysteeri

Ystävä työskenteli kadonneen miehen kanssa 2000-luvun taitteessa samassa työpaikassa. Se, mitä vuosina 2008–2021 on tapahtunut, on hänelle iso mysteeri.

– Kukaan ei ole tiennyt missä päin hän on. Se on herättänyt yleistä mielenkiintoa. Suunnilleen 2008 syksyn jälkeen, kun hän hävisi, kukaan ei ole tiennyt missä hän on ja miksi hän on kadonnut