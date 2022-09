Kommentti: Tässä on viisi äärimmäisen mielenkiintoista pelaajaa tulevalle SM-liigakaudelle

Uuden SM-liigakauden alla on ollut kovasti kuhinaa – syystä. Liiga on ottanut oman osansa muun muassa KHL:n ulosmuuttoliikkeestä.

Jori Lehterä, Jyrki Jokipakka, Joonas Kemppainen, Niko Ojamäki ja kumppanit. SM-liigaseurojen riveistä löytyy sellaisia pelaajia, jotka ovat olleet tähtitasolla KHL:ssä, maailman toiseksi kovimmassa kiekkosarjassa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mutta jos uppoudutaan niihin pelaajiin, joiden kehityskaari on tärkeässä asemassa muun muassa A-maajoukkuetta ajatellen, päästään kiinni useisiin mielenkiintoisiin nimiin.

Tässä viisi pelaajaa, jotka kannattaa laittaa nyt alkavalla kaudella tiukkaan seurantaan.

Roni Hirvonen, HIFK

Hirvonen ei ole mitenkään uusi tapaus suomalaisille kiekkoseuraajille. Hän on pyörinyt jo tovin ajan liigaympyröissä, johdattaen muun muassa alle 20-vuotiaiden maajoukkuetta MM-kisoissa. Hirvonen nousee avainasemaan, kun puhutaan Helsingin IFK:n menestymismahdollisuuksista. Hänen hartioillaan on kovia odotuksia. 20-vuotias hyökkääjä on Eetu Koivistoisen kanssa IFK:n hyökkäyspelin sydän. Hirvonen voi nousta isossa kuvassa jopa tärkeämmäksi pelaajaksi kuin Koivistoinen. Hirvosen kohdalla puhutaan tietynlaisesta vedenjakajasta. Onko hän hyvä nuorisopelaaja, vai kolkutteleeko hän aidosti A-maajoukkueportteja?

Matias Mäntykivi, Ilves

Mäntykivi oli kuin Ilveksen viime kauden ruumiillistuma. Liukasliikkeinen hyökkääjä hurmasi aaltoilevassa pelitavassa, ”flowpelissä”, mikä herätti valtavan buumin liikkeelle. Kevään peleissä hän jäi varjoon. Mäntykivi oli vielä viime kaudella osittain ykkössentterin Petri Kontiolan varjossa. Nyt Mäntykiven pitäisi olla pelillinen johtaja, suunnannäyttäjä. Onko hänestä siihen? Kyllä. Riittääkö hänellä tasaisuus olla huipulla ilta toisensa jälkeen? Se on hyvä kysymys. Mäntykivi on erittäin kiekkotaitava, tekninen pelaaja, joka kykenee sekä rakentamaan peliä että ratkomaan. Mutta. Saadaanko hänestä tehot irti? Tai nouseeko hän itse todelliseksi tehopelaajaksi? Tuo on yksi kriittisimmistä kysymyksistä, kun puhutaan Ilveksen menestymishaaveista.

Niko Huuhtanen, Jukurit

Huuhtanen, 19, pääsee iskemään tutkan alta. Isokokoinen hyökkääjä väläytteli Tapparan A-junioreissa, minkä jälkeen hän loikkasi Kanadan juniorisarjoihin, WHL-liigaan. Siellä 65 otteluun 37 maalia ja 77 pistettä. Viime kausi kertoi lupaavaa kieltä Huuhtasen potentiaalista. Mutta mikä tekee hänestä niin mielenkiintoisen tapauksen? 188 senttiä, 95 kiloa, silti hyvin liikkuva pelaaja, jolla on voimahyökkääjän vivahteita. Ennen kaikkea hän on erittäin nälkäinen maalintekijä, joka osaa hakeutua paikoille. Yhtälöön kun lisätään Juhamatti Aaltonen, ylivoiman ruokkija, taikuri, voidaan nähdä jotain suurenmoista. Nimi mieleen.

Sami Niku, JYP

Nikun nimeä ei sen enempää tarvitse laittaa mieleen tai esitellä Hänen kohdallaan kyse on uudelleensyntymisestä. 25-vuotias puolustaja kolkutteli vuosien ajan NHL-ovia. Lopullista läpimurtoa ei kuitenkaan koskaan tullut. Hän jäi ikään kuin paitsioon, välimaastoon. Nikun Eurooppa-loikka ehti pyöriä pitkän tovin ajan huhuissa. Silti liike on osoitus siitä, että jotain pitää muuttaa. Nyt hän palaa tuttuun kaupunkiin, tuttuun ympäristöön, mutta hyvin erilaiseen valmennukseen. Miten tukkajumala istuu Jukka Rautakorven kurinalaiseen palapeliin? Pystyykö hän viemään peliään eteenpäin puolustuksen johtohahmona, valtavassa roolissa? Ja palauttaako hän itsensä maajoukkueympyröihin? Niku on kriittisessä roolissa, kun puhutaan JYPin tasonnostosta.

Antti Tuomisto, TPS

Järkälemäinen, 195-senttinen kolossipuolustaja herätti huomiota jo Ässien A-junioreissa ennen kuin hän hyppäsi rapakon taakse yliopistosarjoihin. Siellä hän jäi pimentoon, varjon alle. Hän ikään kuin katosi kuvasta. Potentiaali ei ole kuitenkaan kadonnut minnekään. Hyvin liikkuva, modernin yleispuolustajan prototyyppi kantaa valtavaa vastuuta TPS:ssä. Hänet istutettiin liigakautta edeltävissä CHL-otteluissa tuoreen TPS-vahvistuksen Teemu Kivihalmeen rinnalle ykköspakkipariin. 21-vuotias puolustaja kärsi pienistä kasvukivuista euro-otteluissa, mutta nyt hän pääsee osoittamaan luonnettaan. TPS:n kausi ei ole välttämättä mitään ruusuilla tanssimista. Tuomiston onnistuminen on kriittisessä roolissa, kun puhutaan siitä, keikkuuko TPS:n laiva liikaa vai hallitusti.