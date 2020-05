Keskustan riviedustaja vaati oppivelvollisuusuudistuksen unohtamista – Kurvinen jyrähti: "Hallitus elää hallitusohjelman mukaan, kunnes toisin sovitaan"

Kurvisen mukaan on selvää, että hallitusohjelmaa pitää koronakriisin vuoksi arvioida uudelleen.

Vasemmiston Andersson puolusti oppivelvollisuusiän nostoa

Hallitusohjelman tavoitteiden perusteena on Suomen taloustilanteen ja työllisyysasteen nouseminen. Kurvinen huomauttaa, että hallitusohjelmaan on kirjattu, että tiettyjä menoja ei voida lisätä, jos työllisyys ei nouse. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on linjannut, että hallitusohjelman jatkosta linjataan syksyn budjettiriihen yhteydessä.