Keskustan ehdotukselle Krista Kiurun syrjäyttämisestä jakautunut vastaanotto – Henriksson: "Tämä on asia, josta meidän pitää keskustella"

– Pääministeri lopulta johtaa koronatoimia ja katsoo, että yhteistyö sujuu eri ministeriöiden ja asiantuntijoiden välillä. Koronaministeriryhmän vetovastuu on kuitenkin hyvä olla vastuuministerillä, Suomela kertoo MTV Uutisille.

– Tämä on asia, josta meidän pitää keskustella hallituksen viisikon kesken, Henriksson sanoo.

Ministeriryhmän on tarkoitus pitää koronapäätökset paremmin käsissään ja huolehtia siitä, että tieto kulkee eri ministeriöiden välillä. Koronaministeriryhmään kuuluu kymmenen ministeriä.

Viestintä ei mennyt putkeen

Saarikon mukaan koronatilanne on yhteiskunnan ongelmista isoin ja monimutkaisin. Siksi hänestä olisi suotavaa, että pääministeri johtaisi ryhmää.

– Ihmiset eivät tarvitse nyt pelottelua. Poliitikkojen tehtävänä on toimia ja luoda toivoa, Saarikko sanoo Uutissuomalaiselle.

Kiuru on joka tapauksessa jäämässä pian pois politiikasta hetkeksi, koska hän on raskaana. Lapsen pitäisi syntyä maaliskuun lopulla.

Marin: Kalenterissa on monenlaisia asioita

Pääministeri Sanna Marin korosti tiistaina Ilta-Sanomien tentissä, ettei pääministerin aika aina riitä koronakokousten johtamiseen. Marin on koronaministeriryhmässä rivijäsenenä ja osallistui viime perjantain kokoukseen alusta loppuun.

Marin sanoo Kiurun johtavan ryhmää siksi, että pääministerillä on muita vastuita esimerkiksi Ukrainan tilanteen vuoksi.

– Pääministerin kalenterissa on monenlaisia asioita, Marin sanoi Ilta-Sanomien tentissä, kun kansalaiskysymyksessä tiedusteltiin Marinin perusteluja jättää ministeriryhmän puheenjohtajan paikka Kiurulle.

Marin sanoi myöntävänsä, että etäkouluun liittyvässä tiedottamisessa epäonnistuttiin. Marin myös totesi tentissä, että on selvää, että STM:n ja THL:n on keskusteltava ja löydettävä yhteisiä näkemyksiä. Hänen mukaansa on kuitenkin myös hyväksyttävä, että ministeriöiden ja viranomaisten näkemykset voivat erota toisistaan.