Uutissuomalainen: Saarikko haluaa pääministeri Marinin koronajohtajaksi Kiurun tilalle

Viime viikkoina johtajuuden hallituksen koronatoimista on ottanut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.). Hän johtaa koronaministerityöryhmää, jossa Saarikko ja pääministeri Marin ovat rivijäseninä.

Saarikon mukaan koronatilanne on yhteiskunnan ongelmista isoin ja monimutkaisin. Siksi hänestä olisi parempi, että pääministeri johtaisi ryhmää.

– Ihmiset eivät tarvitse nyt pelottelua. Poliitikkojen tehtävänä on toimia ja luoda toivoa, Saarikko sanoo Uutissuomalaiselle.

Marin: Pääministerin kalenterissa monenlaisia asioita

Pääministeri Marin kertoi tiistaina Ilta-Sanomien aluevaalitentissä, että koronan johtaminen on haluttu keskittää, koska pääministerillä on muita vastuita esimerkiksi Ukrainan tilanteen vuoksi.

– Pääministerin kalenterissa on monenlaisia asioita, hän sanoi.

Marin sanoi myöntävänsä, että etäkouluun liittyvässä tiedottamisessa epäonnistuttiin. Marin myös totesi tentissä, että on selvää, että STM:n ja THL:n on keskusteltava ja löydettävä yhteisiä näkemyksiä. Hänen mukaansa on kuitenkin myös hyväksyttävä, että ministeriöiden ja viranomaisten näkemykset voivat erota toisistaan.