"Tämän pistokokeen reputti liian moni kuljettaja" – ällistyttävän harva noudattaa kolmenkympin nopeusrajoitusta koulujen lähellä

Suojatiesäännössä ei nimittäin ole mitään epäselvää, vaan kuljettajan on annettava tietä suojatielle tulevalle jalankulkijalle. Laki velvoittaa huomioimaan suojatien myös ajonopeudessa, ja ajoneuvo on kyettävä pysäyttämään tarvittaessa ennen suojatietä.

Ratkaisu löytyy ratin ja penkin välistä

– Vaikka auton ratissa kympin ylinopeus ei tunnu kummoiselta riskinotolta, on muistettava, että jalankulkijan ja pyöräilijän kohdalla ero on käänteentekevä. Siinä kohtaa, kun kolmeakymppiä ajava on pysähtynyt, on neljääkymppiä ajavalla jarrutus vasta alkanut ja nopeuttakin on jäljellä reilusti yli 30 kilometriä tunnissa.