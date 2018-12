Kesken työpäivän "sairastunut" ja 150 000 euroa varastanut 19-vuotias on ollut poliisin rekistereissä "ihan tavallinen nuori mies tähän saakka" – mies saattaa olla Pärnussa

Poliisin korviin on kantautunut toistaiseksi vahvistamaton havainto, jonka mukaan mies saattaisi olla Lounais-Virossa Pärnussa.

– Havaintoa ei voida vahvistaa, mutta Pärnu on yksi vaihtoehto, jossa hän voi oleskella, Kauppinen kertoo.

"Hän on ollut tavallinen nuori mies tähän saakka"

Poliisin näkemyksen mukaan mies on toiminut suunnitelmallisesti ja omasta halustaan.

– On suuri epäily siitä, että hän on tarkoituksella pakosalla. Todennäköisintä on, että hän ei ole palannut Suomeen. Sitäkään ajatusta ei kuitenkaan pidetä täysin mahdottomana.