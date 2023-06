Kesäterassi tulee taas – hän on ohjelman uusi juontaja!

– Kesäterassi on minulle rakas kesätyö ja on suuri kunnia saada olla mukana tekemässä ohjelmaa jo seitsemättä kautta. Olen saanut Susanista hurjasti uutta inspiraatiota ja olen superinnoissani tulevasta kaudesta. Luvassa on jälleen mielenkiintoinen vieraskattaus, joka tarjoaa kesälle yllätyksiä, syvällisiä keskusteluita, kuplivuutta ja oivalluksia, Pehkonen kertoo.