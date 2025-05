Antti Pennanen teki kunniaa Antero Mertarannalle

Suomalaisessa jääkiekossa, tv-urheilussa ja erityisesti Leijonien kohdalla päättyi sunnuntai-iltana keskeinen historiankulku, kun Antero Mertaranta selosti USA:n ja Sveitsin välisessä loppuottelussa viimeisen MM-ottelunsa. Jatkossa Mertarantaa kuullaan tulkitsemassa vielä ainakin yleisurheilua ja jääkiekon SM-liigaa.

Mertaranta ei ollut näissäkään MM-kisoissa kiinnostunut ylimääräisestä huomiosta tai halunnut itse tehdä MM-selostuksiensa päättymisestä sen suurempaa numeroa. Näin, vaikka kyseessä oli sekä legendan viimeinen MM-urakka että Mertarannan taipaleen suurelle yleisölle aloittaneen Globenin kultajuhlan 30. juhlavuosi.

– Kun suomalaiset olivat valloittaneet Sergelin torin juhlan alkajaisiksi, oli Antsa vetäytynyt hotellihuoneeseen lukemaan kirjaa, Mertarannan MM-jäähyväiset jutuksi (yllä oleva video) pukenut Jani Uotila kuvaili.

Yli kaksi ja puolisataa ottelua MM-kisoissa selostanut Mertaranta on ansainnut myös lajiväen arvostuksen.

– Antsasta tulee ekana mieleen se, että olen saanut hänet muutaman kerran tavata. Olen saanut olla hänen haastatteluissakin ja haastattelujen taustakeskusteluissa. Jotenkin se kunnioitus sitä työtä kohtaan, mitä me valmentajat tehdään täällä, on kovaa luokkaa ja näkyy niissä taustakeskusteluissa mitä on käyty, Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen lausui.

Yllä olevalla videolla Jani Uotila vetää Mertarannan MM-perinnön yhteen. Ääneen pääsevät Pennasen lisäksi Hannes Björninen, Harri Pesonen ja MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen ja Olli Jokinen. Alapuolella Mertarannan parhaita tunnelmapätkiä 30 vuoden ajalta.

3:25