Kenttään ilmaantui mystinen reikä MM-karsintaottelussa

Itävallan ja Kyproksen MM-karsintaottelu oli monta minuuttia keskeytettynä, koska Itävallan kotistadionin nurmeen ilmaantui kesken ottelun mystinen reikä.

Reikä ilmaantui nurmikkoon täysin yllättäen kesken toisen puoliajan. Itävallan puolustaja Kevin Danso viittelöi tuomarin katsomaan monen kymmenen senttimetrin läpimitaltaan olevaa koloa, joka ulottui ainakin 20 senttimetrin syvyyteen.

Katso omituinen tilanne jutun ylälaidan videolta.

Erikoisuus aiheutti hilpeyttä erityisesti Itävallan maalivahdille, joka tunki reikään välillä käsiään ja välillä kenkäänsä.

Peliä ei päästy jatkamaan ennen kuin reikä saatiin täytettyä. Ensin haettiin ämpärillinen hiekkaa nurmikon palasten alle, mutta se ei riittänyt, vaan hiekkaa piti kiikuttaa reikään vielä toinen mokoma.

Lopulta ottelu jatkui reiän täytön jälkeen. Itävalta voitti kamppailun lukemin 1–0.