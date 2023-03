Kenraali Krimin väitetystä ohjuslastiräjähdyksestä: "Häpeällistä Putinille"

Ukrainan sisäministeriön neuvonantaja Anton Gerashchenko on julkaissut Twitterissä videon väitetystä räjähdyksestä.

"Heikentää taistelumoraalia ja -kykyä"

– Vaikka ylivoimainen osa huomiosta on tällä hetkellä keskittynyt Bahmutin taisteluun, jatkaa Ukraina sen "syvää taistelua" Venäjän operatiivisia ja strategisia kohteita vastaan, Ryan kirjoittaa.

– Tämä on tärkeää, koska se pakottaa venäläiset miettimään joukkojensa asemointia ja puolustuslinjoja Krimin niemimaalla ja kauempanakin.

"Häpeällistä Putinille"

Krimille suunnatuilla iskuilla on myös poliittinen tarkoitus, Ryan katsoo. Ryanin mukaan hyökkäykset Krimille pitävät niin sanotun Krimin kysymyksen elossa.

Räjähdys Kertshinsillalla oli Kremlille kivulias osoitus Ukrainan kyvystä iskeä syvälle Venäjän selustaan. Video on lokakuulta 2022.

Venäjä on miehittänyt Krimiä vuodesta 2008 lähtien. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on todennut, että Ukrainan tavoite on ottaa takaisin kaikki Venäjän Ukrainalta valtaamat alueet, mukaan lukien Krimin niemimaa.