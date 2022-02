MTV Uutiset pyysi tiedot: Ulkomaalaisten kiinteistökaupoissa hurja 90 prosentin kasvu – venäläiset ja kiinalaiset eniten ostoksilla

– Varmaan keskeisin selittävä syy on se, että kiinteistökauppa on ollut hyvin vilkasta Suomessa yleisestikin korona-aikana, ja toistaiseksi myös pankkilainojen korot ovat hyvin alhaisia, neuvotteleva virkamies Anu Sallinen puolustusministeriöstä kertoo.

Venäläiset ostavat etenkin Itä-Suomesta

– Todennäköisesti syy on siinä, että mikäli koronarajoitukset jatkuvat ja maahantulorajoituksia tulee jatkossakin, Suomeen on ehkä helpompi päästä, kun pystyy todistamaan, että Suomessa on kiinteää omaisuutta ja [henkilöllä on] näin yhteys Suomeen, Sallinen pohtii.