Kemiin kaavaillusta biotuotetehtaasta tulossa hallitusneuvottelujen jokeri – "Ymmärrän, että jossain kohtaa raja tulee vastaan"

"Sekä Rinne että vihreät ovat maalanneet itsensä vastakkaisiin nurkkiin"

– Valtiovallan tehtävä on huolehtia, että liikenneverkko on kunnossa. Valtavia määriä puuta kuljetettaessa vaaditaan investointeja alemman tason tieverkkoon ja satamayhteyksiin, Orpo muotoili.

– Sekä Rinne että vihreät ovat maalanneet itsensä vastakkaisiin nurkkiin tässä kysymyksessä ja tilanne on hankala. Me olemme tässä Rinteen kanssa samalla linjalla. Meidän mielestämme suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa. Vihreät on hyvin toisella linjalla. Heillä on toisaalta varaa siihen paremmin poliittisesti, koska heidän äänestäjäkunnalleen tällaiset eivät ole tärkeitä kysymyksiä, Halla-aho sanoi maanantaina.