Kela: Kaukomaakohteet korvausten ulkopuolella

Kelan tilastojen mukaan rajat ylittävän terveydenhuollon kustannuksista Kela-korvauksia on maksettu vuonna 2022 eniten välttämättömästä hoidosta, toiseksi eniten hammashoidosta ja kolmanneksi eniten ulkomailla ostetuista reseptilääkkeistä. Välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan äkillisiä sairastumisia, jotka ovat tapahtuneet esimerkiksi lomamatkan aikana.



Kelan maksamat korvaukset rajat ylittävästä hoidosta olivat vuonna 2023 noin 30 miljoonaa euroa, johon sisältyvät sekä asiakkaille että toisille EU-alueen valtioille maksetut korvaukset. Valtioiden välisiä korvauksia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa on käytetty eurooppalaista sairaanhoitokorttia ulkomailla.



Viime vuoden toukokuusta alkaen Kela ei ole myöntänyt korvauksia EU- ja Eta-maiden, Sveitsin, Britannian tai Pohjois-Irlannin ulkopuolella syntyneistä hoitokustannuksista.



Ulkomaille hoitoon hakeutumisessa on tärkeää huomioida ero EU-alueen ja muiden maiden välillä. Kun hakeutuu hoitoon EU-alueelle, voi mennä hoitoon EU-asetuksen mukaisella ennakkoluvalla tai hakea jälkikäteen Kelasta korvauksia hoidosta. Kelasta on mahdollista hakea ennakkolupaa EU- tai Eta-maassa, Britanniassa, Pohjois-Irlannissa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten. Ennakkolupa on maksusitoumus, jonka Kela myöntää, jos julkinen terveydenhuolto puoltaa sitä. Jos potilaalla on ennakkolupa, hänelle itselleen jää maksettavaksi vain paikallinen asiakasmaksu.