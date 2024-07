Keikkakansa kertoo: tästä syystä ihmismassat janoavat päästä näkemään Coldplayn omin silmin

– Kyllähän tätä täytyi päästä kuuntelemaan. On kuunnellut niin kauan kyseisen artistin musiikkia ja sitten ylipäätään katsellut niin paljon keikkavideoita, että kyllähän tämä oli päästävä kokemaan, kertoi keikalle saapunut Sanna-Kaisa Lindqvist .

– Kyllä on korkeat odotukset. Ainoa, mikä vähän mietityttää, on tämä Suomen kesä, kun on niin valoisaa. Tavallaan se valoshow ehkä jää nähtäväksi, että miten se siellä myöhemmin menee, että tuleeko tarpeeksi pimeää, Jasmin Paljakka mietti.