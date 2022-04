Keihäshirmu Johannes Vetter saapuu kesällä Suomeen – kisajärjestäjät havittelevat myös hurjan ME:n tehnyttä tähteä

– Myös viime vuonna Orimattilassa kisanneeseen 87 metrin latvialaiseen Gatis Cakssiin on oltu yhteydessä, ja sieltä on ollut kiinnostusta. Viron 90 metrin mies Magnus Kirt on toipunut vammoistaan ja myös kiinnostunut osallistumaan, kisojen urheilijahankinnoista vastaava Veini Holopainen sanoi Orimattilan Jymyn tiedotteessa.