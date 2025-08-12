Kuskisuuruus kuoli kesken kisan

Short-track–kuljettaja Robbie Brewer kuoli lauantai-iltana saatuaan sairauskohtauksen kesken Pohjois-Carolinassa ajetun kilpailun.

53-vuotiaalla Brewerillä oli neljä kierrosta jäljellä 20 kierroksen kilpailussa Bowman Gray Stadiumin neljännesmailin radalla Winston-Salemissa, kun hän törmäsi seinään. Short-trackeiksi kutsutaan kilparatoja, jotka ovat pituudeltaan alle mailin mittaisia.

Pelastushenkilökunta leikkasi auton katon auki poistaakseen Brewerin, joka kiidätettiin ambulanssilla läheiseen sairaalaan.

Brewerin perhe vahvisti kuljettajan menehtymisen sosiaalisen median kautta myöhemmin sunnuntaiaamuna. Tarkempia tietoja sairauskohtauksesta ei ole julkaistu.

– Olemme surullisia Robbie Brewerin poismenon takia. Hänet kuljetettiin alueen sairaalaan radalla sattuneen sairauskohtauksen jälkeen eilisillan kilpailussa Bowman Gray Stadiumilla, radan virkamiehet sanoivat lausunnossaan.

– Robbie oli lahjakas ja intohimoinen kilpailija ja erittäin arvostettu kilpailija vertaistensa keskuudessa. Ajatuksemme ja rukouksemme ovat Robbien perheen ja ystävien luona tällä hetkellä.

Short-track–ikoni Brewer ajoi yli 250 starttia urallaan Sportsman-sarjassa Winston-Salem Journalin mukaan. Hän voitti mestaruuden vuonna 2011 ja sijoittui kymmenen parhaan joukkoon 13 kaudestaan 10 kertaa.

Samaisen lehden mukaan Brewerilla oli 11 voittoa Sportsman-sarjassa ja 76 sijoitusta viiden parhaan joukossa. Hän aloitti kilpailemisen vuonna 1990 ja hänet nähtiin useasti myös Modified- ja Stadium Stock -sarjoissa.

– En menettänyt vain isääni, monet ihmiset menettivät vain parhaan ystävän, mentorin, keskustelukumppanin tai jonkun, jonka kanssa he saattoivat viettää hauskaa aikaa, Brewerin tytär Courtney Marquette kirjoitti sosiaalisessa mediassa.