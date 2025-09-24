Kehonrakentaja Jessica Rivera, 48, on kuollut kotimaassaan Meksikossa.
Jessica Rivera menehtyi viime sunnuntaina mahahaavan aiheuttamaan komplikaatioon, kehonrakentajan aviomies Luis Ballon kertoi sosiaalisessa mediassa. Riveran kuolemasta on raportoinut myös muun muassa Generation Iron -sivusto.
Rivera oli kehonrakentaja, joka saavutti ammattilaiskortin Pohjois-Amerikan mestaruuskilpailuissa vuonna 2016. Women's physique (naisten fysiikka) -sarjassa kilpailleen meksikolaisen vahvuuksina pidettiin muun muassa symmetriaa, lihasjäntevyyttä ja tiukkaa vyötäröä.
Generation Iron luonnehti Riveran luoneen vaikuttavan uran. Meksikolainen oli nähty lavalla useissa huippukilpailuissa, kuten New York Pro, Chicago Pro ja Tampa Pro.