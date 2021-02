KD:n Sari Essayah MTV:n Uutisextrassa: Hallitus väistää vastuutaan korona-testausten myöhästymisestä Suomen rajoilla

– Suuri vaara on, että tämä voisiko sanoa sekava ja monelta taholta tuleva tiedottaminen on nyt sitten höllentänyt ihmisten kuria noudattaa näitä rajoituksia ja suosituksia. Siksi täytyy sanoa, että tästä ei voi antaa täysiä pisteitä hallitukselle missään mielessä, totesi Essayah.

Hallitus väistää vastuutaan

Hallituksella on Essayahin mukaan oma vastuunsa myös muuntovirusten Suomeen leviämisessä. Pakollisia koronatestejä ei saatu järjestettyä rajoille ajoissa, vaikka testit nyt mahdollistava laki on ollut voimassa koko ajan. Oppositiojohtaja olisi toivonut hallitukselta jämäkämpää johtajuutta.

– Kyllä tässä kohtaa hallituksen olisi minun mielestäni pitänyt pystyä toimimaan nopeammin, eikä pallotella tätä vastuuta. Viranomaisvastuu, hallituksen vastuu, mutta kuitenkin hallituksella on vastuu kokonaisuudesta ja silloin pitää johtaa, kun sen paikka on, arvioi Essayah.

– No kyllä, koska sitä vastuuta on vieritetty sinne alueille. Sitten toisaalta moititaan alueita, kun alueet eivät tee tarpeeksi. Kyllä tässä kuitenkin ohjausvalta on ministeriössä aluehallintovirastojenkin suhteen, muistutti Essayah.