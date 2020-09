Kaverukset Miska ja Alijan kävelevät satojen kilometrien matkan Kurikasta Helsinkiin – "Ei tässä sinänsä mitään järkeä ole, mutta joskus pitää olla vähän hullu"

– Me tulimme tähän vähän sivummalle tuosta tieltä, etteivät autojen äänet häiritse, Panttila sanoo.

Danish ja Panttila ovat erikoisella matkalla. He ovat lähteneet Kurikasta päämääränään Helsinki. Erikoisen matkasta tekee se, että ystävykset ovat matkalla kävellen. Matkaa 340 kilometrin reissuun on varattu viikko, eli karkeasti 50 kilometriä päivässä.

Päivässä peräti 14 tuntia kävelyä

Kaverukset lähtivät matkaan sunnuntaina, elokuun viimeisenä päivänä, ja matka on taittunut aamusta iltaan tasaista vauhtia.

Herrat heräävät aamulla puoli kuuden aikaan ja lähtevät aamiaisen nautittuaan matkaan. Sen jälkeen edessä on suunnilleen 14 tuntia jalkapatikkaa, kunnes päivän epistola saadaan täyteen.

Pelkkää leppoista käppäilyä projekti ei ole ollut, vaikka sää onkin pysynyt hyvänä. Reppu on raskas, ja syykin on selvä. Voisi kuvitella, että ruoka ja vaatetus ovat tärkeimmät, mitä matkalle on pitänyt pakata mukaan. Tärkeimmiksi retken onnistumisen kannalta ovat kuitenkin osoittautuneet aivan muut varusteet kuin vaihtovaatteet, ruoat ja leiriytymistarvikkeet – rakkolaastarit ovat nimittäin olleet korvaamattomia.