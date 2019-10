Kaupunkipyöräilykausi on päättynyt – pyörillä hurautettiin tänä vuonna hurjat liki 4 miljoonaa matkaa

Keskimäärin Helsingissä poljettiin noin seitsemän matkaa per pyörä joka päivä, Espoossa noin kolme. Viime vuonna Helsingissä ajettiin noin yhdeksän matkaa per pyörä joka päivä.

– On oikeastaan hyvä, että käyttöaste on hieman laskenut. Se kertoo siitä, että laajennus ja uudet pyörät ovat parantaneet kaupunkipyörien saatavuutta. Käytännössä niitä tilanteita, joissa asemalla ei ole ollut yhtään pyörää, on ollut vähemmän, kertoo HKL:n projektipäällikkö Samuli Mäkinen.