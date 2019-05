Kaupunkipyörää käyttänyt Kaisa sai 89 euron yllätyslaskun, jota ei suostuta hyvittämään – ”Kaupunkipyöristä tullut huolestuttavan paljon valituksia”

– Pyörä ilmoitti, että jättö on onnistunut, Kaisa sanoo.

”Asiakaspalvelunumeroon ei pääse läpi”



Huhtikuun alusta kaupunkipyöristä on tullut Kilpailu- ja kuluttajavirastolle 15 valitusta. Se ei kuulosta paljolta, mutta kaikki valitukset ovat saman tyyppisiä: ne liittyvät juuri niihin tilanteisiin, joista Kaisakin puhuu.

– Se on suhteellisen paljon valituksia näin lyhyessä ajassa. Voisi sanoa, että huolestuttavan suuri luku, vahvistaa kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Jukka Kaakkola.

Sakkomaksut kaupungille – hyvityksistä vastaisi yksityinen yritys



– He sanoivat erikoisesti, että pyörä oli jätetty löysästi asemalle. Mutta enhän minä ollut edes jättänyt sitä asemalle, vaan aseman viereen vaijerilukituksella.

”En tiedä, maksanko enää ensi vuonna”



Kaupunkipyörien suosio on kasvanut Helsingissä joka vuosi ja Kaisa kuuluu niihin, joiden mielestä järjestelmä on kätevä. Tapahtuneen jälkeen käyttöinto on kuitenkin laantunut.