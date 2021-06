Helsingin Marjaniemessä poliisioperaatio – paikalla neljä raskaasti varustautunutta yksikköä

MTV Uutisille lähetetyistä kuvista näkyy, että poliisi on varustautunut tehtävään raskaasti.

– Siellä on menossa lähinnä tarkistustehtävä. Kun oli väkivallan uhkaa, niin siellä on useampi partio paikalla. Tehtävä on kesken ja en voi siitä tässä kohtaa enempää sanoa, kertoo Helsingin poliisin yleisjohtaja komisario Timo Viipuri.