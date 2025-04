Poliisilla usean partion tehtävä Espoossa: Kaksi henkilöä otettu kiinni

Länsi-Uudenmaan poliisilla oli iltapäivällä usean partion tehtävä Espoon Painiityssä.

Poliisi kertoo saaneensa hätäkeskuksen kautta ilmoituksen mahdollisesti vaarallisesta henkilöstä. Ilmoitus tuli kello 14.30 aikaan.

Alkuperäisen ilmoituksen mukaan useampi sivullinen oli havainnut tilanteen, jossa olisi ollut mukana ase. Poliisi paikallisti epäillyn henkilön yksityisasuntoon, josta otettiin kiinni kaksi henkilöä.

– Alustavien tietojen paikalla on ollut useampi henkilö, josta yhdellä on ollut hallussaan veitsi. Osa henkilöistä on poistunut ennen poliisin saapumista paikalle, kerrotaan poliisista.

Kiinniotto sujui poliisin mukaan rauhallisesti. Poliisi epäilee yhtä kiinniotettua henkilöä huumausainerikoksesta. Nimikkeet voivat täsmentyä tutkinnan edetessä.

Juttua päivitetty kello 16.55 poliisin antamilla lisätiedoilla.