Vaasan Sport on tehnyt ottelukohtaisen sopimuksen ilman seuraa olleen maalivahti Joni Ortion kanssa.
34-vuotiaan Ortion sopimus Sportin kanssa ulottuu lokakuun loppuun asti. Ortio liittyy joukkueen harjoitusvahvuuteen maanantaina ja on ensimmäisen kerran kokoonpanossa tiistain ottelussa Jukureita vastaan.
Viime kauden Ortio aloitti Porin Ässissä, mutta siirtyi loppukaudeksi runkosarjan voittaneen Rauman Lukon riveihin. Hänellä on kokemusta myös Leijonista, NHL:stä, KHL:stä sekä Ruotsin ja Sveitsin liigoista.
Sport menetti heti kauden aluksi ykkösvahtinsa Miroslav Svobodan, jonka poissaolo jatkuu tämän hetken arvion mukaan vielä useamman viikon ajan. Vuokralla tämän viikon Jukureista olleen Markus Ruusun sopimus on päättynyt Sportin mukaan suunnitellusti.