Katso: Ralliauton takaluukku irtosi hirmuhypyssä – Thierry Neuville tuli maaliin tyylillä

Neuvillen autosta irtosi koko takaluukku Power Stagen hypyn alastulossa. Tilanne on katsottavissa jutun videolla.

– On hyvä, että saimme tiimille toisen voiton. Se on tärkeää, vaikka suorituskyky ei ollut ihan paras mahdollinen. Kaksi voittoa kolmeen viikkoon on meille hyvää motivointia, koska voitimme koko viime kauden aikana kaksi kisaa, Neuville sanoi Hyundain tiedotteessa.