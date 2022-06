Katso ihastuttava kuvapari! Heidi Sohlbergin tytär Josefina täytti 15 vuotta: ”Meillä on syvä ystävyyssuhde”

View this post on Instagram

– Tuntuu hurjalta, miten aika rientää…mutta ihanaa nähdä, kuinka upea nuori nainen sinusta on kasvanut. Kuva valehtelee, et ole vielä minua pidempi. Onnea Jossa 15v, Heidi kirjoitti humoristisesti kahden Instagram-kuvan yhteyteen.

Vuosiin on mahtunut Heidin mukaan kaikenlaista, mutta hän on erityisen kiitollinen suhteestaan Josefinan kanssa.

– Olen kiitollinen siitä, että meillä on myös äiti-tytär-suhteen lisäksi syvä ystävyyssuhde. Ja toivon, että sellaisena se myös säilyy, voit aina luottaa muhun kuin vuoreen, ja ei ole mitään asiaa, mistä äidille ei vois puhua, Heidi kirjoitti koskettavasti.

Heidillä on myös toinen, pari vuotta Josefiinaa nuorempi, tytär, Sofia Sohlberg, avioliitostaan Niklas Sohlbergin kanssa. Pari erosi vuonna 2018. Heidi on löytänyt uuden rakkaan ja on kihloissa Jarkka Pikkaraisen kanssa.