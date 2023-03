Katso! Ainutlaatuinen kurkistus SM-liigajoukkueen kulissien taakse – näin kokenut tähti ottaa roolia kopissa

C Moren studiossa kurkistettiin Porin Ässien pukukoppiin. Mestarivalmentaja Karri Kivi on pumpannut patalauman oivaan kevätvireeseen. Ässät mylvi täpötäyden Isomäen voimalla TPS:n yli puolivälieriin. Porilainen "pubijengi" on käynyt omaa taisteluaan pudotuspelipaikasta jo pitkälti koko kevään ajan. Ässät-kopissa Kiven lisäksi roolia ottaa äärimmäisen kokenut tähtipelaaja.