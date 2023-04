Nurkkaan ajettu Ilves hukkaa potentiaaliaan – kohtalon pelissä nähtävä radikaali muutos: "Välttämätöntä"

Vaikka Lahden Pelicans on ollut suorastaan loistava välieräsarjassa Ilvestä vastaan, on runkosarjan kakkoseksi yltänyt tamperelaisnippu myös alisuorittanut kevään huipennuksessa. MTV Urheilun asiantuntija Petteri Sihvonen perkaa Antti Pennasen luotsaaman Ilves-miehistön yskivät epäkohdat. Sihvosen mielestä Ilveksen on tehtävä isoja muutoksia kuudennessa ottelussa.