NHL:ssä pelaava Edmonton Oilers on lähettänyt Atro Leppäsen, 26, ja Viljami Marjalan, 22, AHL:ään seuran harjoitusleiriltä.
Viime kauden suursensaatio, SM-liigan yhden kauden puolustajien piste-ennätyksen rikkonut ja pistepörssin voittanut Leppänen aloittaa kautensa AHL-seura Bakersfield Condorsin riveistä.
Ensimmäistä kauttaan Pohjois-Amerikassa aloitteleva Leppänen keräsi NHL-leirin aikana kehuja ennakkoluulottomilla esityksillään, mutta toistaiseksi taitava puolustaja aloittaa kautensa AHL:ssä.
Saman kohtalon koki myös hyökkääjä Viljami Marjala.
Marjala ja Leppänen tekevät Bakersfieldissa seuraa Roby Järventielle, joka lähetettiin Edmontonin NHL-leiriltä AHL:ään jo aiemmin.
Leppänen teki viime kaudella SM-liigassa 21 maalia ja 63 tehopistettä 60 runkosarjaottelussa. Upean kauden päätteeksi Leppänen viiletti MM-kisoissa Leijonien paidassa.
Marjala teki viime kaudella TPS-paidassa 54 ottelussa 52 pistettä.