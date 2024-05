Kati sai elämäänsä järkyttäneen tiedon lääkäriltä, jonka tunteeton letkautus ei unohdu: "Toivon, että näinä päivinä käytettäisiin vähän toista sanoitusta"

Tabun neljännessä jaksossa aiheena on tahattomasti lapsettomat. Näyttelijä Pekka Strang tapaa jaksossa Jaakon , Siljan , Maikin , Mion ja Katin , joilla kaikilla on asiasta oma kokemuksensa.

– Hän oli vanhempi mieslääkäri. Rikos on vanhentunut, mutta ihan aidon oikeasti toivon, että näinä päivinä käytettäisiin vähän toista sanoitusta, Kati kertoo keskustellessaan asiasta Strangin kanssa.

Lapsettomuuteen syynä Katin kohdalla on endometrioosi, joka on kohdun limakalvon sirottumatauti. Se voi aiheuttaa lapsettomuutta heikentämällä munasarjojen sekä munatorvien toimintaa, kertoo lääkärikeskus Mehiläinen. Noin joka neljännellä lapsettomuuspotilaalla todetaan endometrioosia, ja mitä vaikeampi se on, sitä enemmän se myös hedelmällisyyttä huonontaa.