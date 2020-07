Yhdysvalloissa taas synkkä ennätys koronatartunnoissa - uusia tartuntoja lähes 68 500

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia tilastoitiin torstaina noin 970.Yhdysvalloissa on määrällisesti eniten koronatartuntoja ja virukseen liittyviä kuolemia maailmassa. Nyt tartuntoja on Yhdysvalloissa jo reilusti yli 3,5 miljoonaa ja kuolemia yli 138 000.

Esimerkiksi Suomessa vastaavat suhdeluvut ovat 1 316 ja 59. Ruotsissa miljoonaa asukasta kohden on todettu 7 610 tartuntaa ja 554 kuolemaa. Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvaltoja enemmän kuolemia on myös esimerkiksi Britanniassa, Espanjassa ja Italiassa.

Tartunnat lisääntyvät rajusti Floridassa

Yhteensä Floridassa on nyt todettu yli 315 000 tartuntaa, kun taas epidemian alkupuolella erityisen pahasti käsineessä New Yorkissa tartuntoja on yhteensä yli 431 000.

Väkilukuun suhteutettuna New Yorkin osavaltiossa on miljoonaa asukasta kohden kuollut noin 1 670 ihmistä ja naapuriosavaltiossa New Jerseyssä 1 770. Floridan vastaava suhdeluku on 218.Yhteensä Floridassa on virustartuntaan liittyen kuollut ainakin noin 4 680 ihmistä, kertoo New York Timesin seuranta.