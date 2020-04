Kasvosokeus on ajanut 28-vuotiaan Myan noloihin tilanteisiin, mutta myös ainutlaatuisiin hetkiin: "Siinä rakastuu uudestaan, kun niitä kasvoja tutkii"

Mya on ollut useasti epämukavassa tilanteessa. Aluksi tuntemattomilta vaikuttavat henkilöt saattavat keskustella hänelle pitkän aikaa ennen kuin hän itse tajuaa kenestä on kyse.

Käsi ojossa tuttuja vastaan

Mya kertoo, että hän on useita kertoja esittäytynyt tutulle henkilölle, koska ei ole muistanut, kuka on kyseessä.

"En ajatellut, että se on mikään oikea juttu"

– Aivoissa on alueita, jotka ovat erikoistuneet prosessoimaan kasvojen visuaalista informaatiota. Jos tällä alueella on vaurio, niin kasvojen hahmottamisessa voi olla ongelmia.

– Sokeus on huono sana kuvaamaan asiaa. Kasvosokeutta voisi verrata vaikka värisokeuteen, jossa värien erottelu on vaikeaa. Värisokea näkee kyllä värejä, mutta eri tavalla kuin normaalin värinäön omaava. Värisokealle värien erottelu on siis vain vaikeaa. Sama tapa toimii kasvosokeudessa eli ihminen näkee kyllä kasvot, mutta kasvojen erottelu on vaikeaa.